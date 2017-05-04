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Сергей Андреев:

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Главная » Криминал » Около 120 тысяч рублей мошенники похитили у жителей областного центра
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 19:40

Около 120 тысяч рублей мошенники похитили у жителей областного центра


МУРМАНСК/ 4 мая - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску с заявлениями о мошенничествах обратились двое мурманчан, 1959 и 1988 годов рождения.

Оба заявителя в сети Интернет нашли объявления о продаже интересующих их товаров. Созвонившись с «продавцами» и договорившись о покупке, один из северян за транспортный контейнер перевел мошенникам более 56 тысяч рублей, другой за лодочный мотор – около 9 тысяч рублей.

Еще одним потерпевшим стал житель Ленинского округа, который перевел более 52 тысяч рублей в счет оплаты комплектующих к персональному компьютеру.

После того, как телефоны злоумышленников были отключены, сайты стали не активны, а товар заявители так и не получили, они обратились за помощью в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении сделок купли-продажи в сети Интернет. При осуществлении сделок в сети Интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами. Не переводите оплату за товар до его получения.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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