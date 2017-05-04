Уголовное дело возбуждено по факту возгорания катера-памятника ТКА-12 в Североморске

04 Мая 2017 года, 15:36

СЕВЕРОМОРСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня дознавателем по факту возгорания торпедного катера ТКА-12 возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 УК «Вандализм». В полиции сообщили, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью установления причин пожара и лиц, которые могут быть причастны к повреждению», – рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Напомним, возгорание катера-памятника в Североморске произошло 22 апреля в 06:36. Ранее был объявлен розыск очевидцев.