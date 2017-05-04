Присяжные признали виновным северянина, обвиняемого в двойном убийстве

04 Мая 2017 года, 20:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Коллегия присяжных заседателей признала жителя Лувеньги виновным в убийстве двух своих знакомых. Преступление было совершено почти полтора года назад, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

Как установило следствие, 1 января 2016 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своими знакомыми мужчиной и женщиной. В какой-то момент между ними возникла ссора, и обвиняемый решил их убить. Вооружившись топором, злоумышленник нанес многочисленные удары в область головы и лица потерпевшим, от которых последние скончались на месте происшествия. С целью сокрытия следов совершенного им преступления, обвиняемый попытался предпринять меры к их уничтожению.

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации, за совершение данного преступления обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

На основании вердикта присяжных заседателей судом будет вынесен приговор.