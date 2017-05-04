Мончегорскую сутенёршу оштрафовали на 100 тысяч рублей

05 Мая 2017 года, 09:22

МОНЧЕГОРСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске осудили местную жительницу, обвиняемую в организации занятия проституцией. Как сообщал ранее «Би-порт», обвиняемая полностью признала свою вину и заявила ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательств.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Ксения Попова подыскала женщин, оказывающих услуги сексуального характера за денежное вознаграждение, установила систему оплаты, принимала заказы от клиентов, организовывала сбор и доставку женщин, оказывающих услуги, осуществляла расчеты с клиентами, контролировала время оказания сексуальных услуг.

Преступная деятельность подсудимой по организации занятий проституцией была пресечена в результате оперативно розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками территориальных подразделений УМВД России по Мурманской области.

Суд приговорил ее к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: plus.google.com