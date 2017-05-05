Пенсионерка проявила бдительность и не поверила мошенникам

05 Мая 2017 года, 18:18

МОНЧЕГОРСК/ 5 мая - В дежурную часть ОМВД России по г.Мончегорску обратилась 65-летняя местная жительница. Полицейским женщина рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын подлежит уголовному преследованию за причинение телесных повреждений мужчине. Для освобождения его от ответственности необходимо заплатить 80 тысяч рублей.

Пенсионерка достоверно знала, что с ее сыном все в порядке, а из публикаций в средствах массовой информации была осведомлена о подобных случаях мошенничеств, поэтому прекратила общаться с мошенниками и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: ullica.ru