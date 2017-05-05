Поджигателя катера ТКА-12 задержали в Североморске

05 Мая 2017 года, 12:35

СЕВЕРОМОРСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью полицейские задержали подозреваемого в повреждении памятника ТКА-12 времен войны. Житель Североморска, 1996 года рождения, признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

«Северянин пояснил, что 22 апреля, находясь на площади Мужества в состоянии алкогольного опьянения, он заметил автомобильную покрышку недалеко от катера и, используя растворитель, который заранее взял из дома, поджег ее. Пламя от покрышки перекинулось на памятник, который в результате возгорания был поврежден», – рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Накануне было возбуждено уголовное дело по данному факту по части первой статьи 214 УК «Вандализм». Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работ или ареста до трех месяцев.

Напомним, 14 июня 1945 года ТКА-12 был передан музею Северного флота, а 31 июля 1983 года установлен на площади Мужества в Североморске в составе Мемориала морякам торпедных катеров.

Фото: saroblnews.ru