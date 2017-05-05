За помощь в трудоустройстве за рубежом северянка перевела мошенникам более 13 тысяч рублей

05 Мая 2017 года, 18:34

МУРМАНСК/ 5 мая - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась 40-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила, что в социальной сети нашла объявление о помощи в трудоустройстве в странах Евросоюза. В ходе длительной переписки злоумышленник убедил мурманчанку, что он поможет оформить необходимые документы, после чего обеспечит ей трудоустройство в г. Стокгольм. Для подготовки пакета документов ему необходимо 13600 рублей. Несмотря на то, что мурманчанка знала о подобных видах мошенничеств, она все-таки поверила мошеннику и перевела необходимую сумму на указанный ей счет.

После перевода денежных средств аккаунт автора объявления был удален. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция обращается к жителям Мурманской области с предупреждением: будьте бдительны! Не перечисляйте денежные средства на номера счетов неизвестных лиц.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию по телефону: 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области