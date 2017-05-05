Жителя Пушного, укравшего паспорт, задержали в Териберке

05 Мая 2017 года, 14:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Житель поселка Пушной разыскивался полицией как подозреваемый в совершении кражи паспорта. Вчера его удалось задержать в Териберке благодаря действиям сотрудников Росгвардии.

«Ориентировка по нему была передана ранее сотрудникам Росгвардии. Сотрудник отдела вневедомственной охраны по Кольскому району, при проведении планового обследования охраняемых объектов, расположенных в селе, заметил около одного из домов по улице Пионерская мужчину подходящего по приметам. В результате задержанный был доставлен в кольский отдел полиции», – рассказал «Би-порту» представитель Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.