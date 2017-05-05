Жительнице Алакуртти вырваться из рук насильника

06 Мая 2017 года, 13:55

АЛАКУРТТИ/6 мая/БИ-ПОРТ – В Алакуртти в кратчайшие сроки раскрыто преступление против половой неприкосновенности.

По версии следствия, в ночное время 29 апреля 47-летний местный житель села Алакуртти «неоднократно делал попытки к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней женщины, нанося удары потерпевшей в область лица и головы». Потерпевшей удалось сбежать.

Как сообщает СУ СК РФ по Мурманской области, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, в том числе сотрудники отдела криминалистики.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области предъявлено обвинение жителю села Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера). В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.