Следствие: директор Кольского «ООО» уклонялся от уплаты налогов

06 Мая 2017 года, 16:01

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/6 мая/БИ-ПОРТ – 7 месяцев директор одно из предприятий г. Кола уклонялся от уплаты налогов. Известно, что фирма занималась грузовыми перевозками.

Следственным отделом по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя Общества с ограниченной ответственностью. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).

«В ходе следствия установлено, что в период времени с 01 октября 2015 года по 22 апреля 2016 года, директор Общества с ограниченной ответственностью, путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет», - говорится в сообщении СУ СУ России по Мурманской области.

Сообщается, что ущерб - более 12 миллионов рублей - руководством Общества возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия.