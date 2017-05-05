35-летний мурманчанин «подарил» деньги мошенникам

06 Мая 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/6 мая/БИ-ПОРТ – Северянин решил выручить приятеля, а в результате стал жертвой мошенников.

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску обратился 35-летний мурманчанин. Он рассказал полицейским, что на страницу в социальной сети ему пришло сообщение от знакомого с просьбой занять денег. С помощью онлайн-услуги он перевел на указанный в сообщении номер счета 5 тысяч рублей, после чего перезвонил своему приятелю. Знакомый сообщил ему, что никаких денег в долг он не просил и соответственно не получал. Выяснилось, что от его имени, взломав аккаунт, неизвестный сделал рассылку сообщений с просьбой об оказании финансовой помощи.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.