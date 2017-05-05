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Главная » Криминал » Родственник обманул жительницу Полярного
 
 
 
 
07 Мая 2017 года, 16:15

Родственник обманул жительницу Полярного


ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 7 мая/БИ-ПОРТ - В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск обратилась 65-летняя жительница города Полярный с заявлением о хищении с ее банковской карты 29 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что ранее женщина передавала свою карту родственнику для покупки продуктов питания.

Сотрудниками полиции 22-летний северянин установлен. Ранее мужчина уже был неоднократно судим.

Северянин признался в содеянном и пояснил, что через банкомат подключил услугу «мобильный банк» на свой абонентский номер. После чего с помощью он-лайн услуги со сберегательного вклада потерпевшей перевел на свой счет 29 тысяч рублей. Затем денежные средства молодой человек обналичил и потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

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