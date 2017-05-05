30-летнего жителя Апатитов гость ударил ножом

07 Мая 2017 года, 18:58

АПАТИТЫ/7 мая/БИ-ПОРТ - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» из медицинского учреждения поступило сообщении об обращении 30-летнего местного жителя с ножевым ранением.

Полицейскими установлено, что у потерпевшего в гостях находился знакомый. Между мужчинами произошла ссора, возникшая после совместного распития спиртных напитков. В результате конфликта северянин нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки.

Сотрудниками полиции безработный 37-летний житель Апатитов задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Возбуждено уголовное дело. (ч.2. ст.115). Мужчина может лишиться свободы на два года.