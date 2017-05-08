В Мурманске пенсионерка не поверила телефонному мошеннику

08 Мая 2017 года, 16:32

МУРМАНСК/ 8 мая - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница областного центра, 1954 года рождения, с заявлением о попытке телефонного мошенничества.

Северянка рассказала полицейским, что ей 7 мая на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Злоумышленник сообщил своей «матери» о том, что совершил убийство и его задержала полиция. Чтобы его «избавить» от уголовной ответственности, необходимо передать его якобы знакомому 300 тысяч рублей.

Жительница областного центра, зная о подобных фактах обмана из публикаций в СМИ, не поверила мошеннику и прекратила с ним разговор. После этого она обратилась в полицию.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: nalog.ru