В Мурманске пенсионерка не поверила телефонному мошеннику

МУРМАНСК/ 8 мая - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница областного центра, 1954 года рождения, с заявлением о попытке телефонного мошенничества.
Северянка рассказала полицейским, что ей 7 мая на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Злоумышленник сообщил своей «матери» о том, что совершил убийство и его задержала полиция. Чтобы его «избавить» от уголовной ответственности, необходимо передать его якобы знакомому 300 тысяч рублей.
Жительница областного центра, зная о подобных фактах обмана из публикаций в СМИ, не поверила мошеннику и прекратила с ним разговор. После этого она обратилась в полицию.
По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
Фото: nalog.ru