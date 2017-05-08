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Главная » Криминал » Криминального авторитета Субботина оставили под стражей
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 10:00

Криминального авторитета Субботина оставили под стражей


МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда оставила без изменения постановление Октябрьского районного суда Мурманска о продлении срока содержания под стражей криминальному авторитету Николаю Субботину.

Напомним, что Субботин обвиняется в совершении вымогательства под угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. Он был задержан в конце декабря прошлого года, впоследствии ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которого неоднократно продлевался судом.

Требования защитников об изменении меры пресечения на домашний арест или на залог с учетом мнения прокурора оставлены судом второй инстанции без удовлетворения, отметили в областной прокуратуре.

Фото: Kremlin Press

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