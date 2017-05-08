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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Криминал » До 15 лет колонии грозит мурманчанам, напавшим на почтальона
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 10:05

До 15 лет колонии грозит мурманчанам, напавшим на почтальона


МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В феврале на сотрудницу почты, 1976 года рождения, было совершено разбойное нападение, как оказалось действия преступников были заранее спланированы. Организатором выступал Александр Пархоменко, именно он привлек еще двоих участников для совершения ряда преступлений. В декабре 2016 года мужчины похитили из сейфа пункта приема лома металла более 43 тысяч рублей, они ударили охранника ООО «Севзапгеоресурсы» по голове и предплечью металлической трубой, после чего скрылись с места преступления. В феврале 2017 их жертвой стала пенсионерка из Мурманска. Преступники вычислили женщину, получившую пенсию, проследили за ней и, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру. Под предлогом проверки паспорта они похитили денежные средства, которые были вложены в документ.

«11 февраля группа Пархоменко, действуя по заранее разработанному плану и распределенным ролям, установили наблюдение за отделением «Почты России». Злоумышленники проследовали за сотрудником почтового отделения, разносившей пенсию, в подъезд дома № 19 по проспекту Героев-североморцев. Там они несколько раз ударили её по голове молотком, вырвали сумку с деньгами и скрылись с похищенным», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Преступники были задержаны по горячим следам при силовой поддержке бойцов СОБРа и Росгвардии. По информации УМВД России по Мурманской области, в состав группы, кроме организатора, вошли еще двое мурманчан – безработные, ранее неоднократно судимые, 1979 и 1990 годов рождения. Отметим, что Александр Пархоменко был также неоднократно судим. Им предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – «кража» и «разбой».

«За разбойное нападение судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 15 лет. За кражу с проникновением предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщили в полиции.

Фото: saroblnews.ru

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