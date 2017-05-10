В Североморске полицейские расследуют интернет-мошенничество

10 Мая 2017 года, 19:21

СЕВЕРОМОРСК/ 10 мая - В полицию Североморска обратился местный житель, 1964 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал полицейским, что нашел на сайте интернет-магазина объявление о продаже снегохода и квадроцикла. Связавшись с автором объявления по телефону, указанному в тексте, он узнал, что за технику нужно перевести предоплату. Несмотря на то, что житель Североморска знал о фактах интернет-мошенничеств, он доверился незнакомцу и перевел на указанный им счет 300 тысяч рублей.

После банковской операции на мобильный телефон северянина пришло сообщение «Спасибо Вам большое за помощь и привет из колонии. Вы очень добрый человек». Никаких снегохода и квадроцикла потерпевший не получил. Поняв, что его обманули мошенники, мужчина отправился в полицию.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что северянин общался с мошенником по телефону, зарегистрированному в Чукотском АО.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция напоминает жителям Заполярья, что ни в коем случае нельзя переводить денежные средства неизвестным за неполученные товары и услуги. Всю информацию из сети Интернет необходимо тщательно проверять.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области