Жительница Кандалакши отправится в колонию через шесть лет

10 Мая 2017 года, 11:20

КАНДАЛАКША/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Приговором Кандалакшского суда Екатерина Балашова осуждена к трем годам исправительной колонии общего режима. В декабре 2016 года женщина нанесла своему мужу не менее пяти ударов хозяйственным ножом. Полученные им ранения были расценены как «тяжкий вред здоровью».

«В процессе совместного распития алкоголя между подсудимой и потерпевшим возник конфликт. При назначении наказания Балашовой суд принял во внимание наличие у нее малолетнего сына и несовершеннолетней дочери», – поясняют в Прокуратуре Мурманской области.

В соответствии с частью первой статьи 82 УК наказание для жительницы Кандалакши отсрочено до достижения ребенком, 2009 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Фото: П. Дьяконов