Жительница Кандалакши отправится в колонию через шесть лет

КАНДАЛАКША/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Приговором Кандалакшского суда Екатерина Балашова осуждена к трем годам исправительной колонии общего режима. В декабре 2016 года женщина нанесла своему мужу не менее пяти ударов хозяйственным ножом. Полученные им ранения были расценены как «тяжкий вред здоровью».
«В процессе совместного распития алкоголя между подсудимой и потерпевшим возник конфликт. При назначении наказания Балашовой суд принял во внимание наличие у нее малолетнего сына и несовершеннолетней дочери», – поясняют в Прокуратуре Мурманской области.
В соответствии с частью первой статьи 82 УК наказание для жительницы Кандалакши отсрочено до достижения ребенком, 2009 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.
Фото: П. Дьяконов