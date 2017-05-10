В Мурманске наркополицейские задержали подозреваемого в хранении наркотического вещества

10 Мая 2017 года, 19:44

МУРМАНСК/ 10 мая - Оперативникам областного управления наркоконтроля стало известно о причастности ранее судимого за кражу безработного мурманчанина, 1979 года рождения, к незаконному обороту наркотиков.

В ходе специальных мероприятий он был задержан сотрудниками УКОН совместно с оперативниками отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску на остановке общественного транспорта в Росляково.

Мурманчанина доставили в отдел полиции, он находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе досмотра полицейские обнаружили у него пакетик с порошкообразным веществом. Экспертом установлено, что мурманчанин хранил при себе героин массой 0,8613 грамма.

Подозреваемый признался, что приобрел наркотик для личного употребления.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 6.9 КоАП РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter