В Мурманске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении

10 Мая 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 10 мая - В полицию Мурманска в вечернее время поступило заявление от местного жителя о том, что у подъезда одного из домов по проспекту Кольскому его ограбил неизвестный.

Сотрудники полиции выяснили в ходе опроса потерпевшего, что 62-летний мужчина купил в магазине фрукты, но, придя домой, обнаружил их испорченными. Пенсионер вернулся в торговую точку и потребовал у продавцов возврата денежных средств за покупку. При этом он демонстрировал травматический пистолет, на который имеет право ношения и соответствующую лицензию.

Помочь в решении конфликта пенсионеру вызвался молодой человек из числа покупателей. Он предложил также проводить пожилого человека домой. У подъезда мужчина попросил разрешения еще раз посмотреть на оружие. Когда пенсионер достал пистолет, злоумышленник выхватил его из рук потерпевшего и скрылся.

На место происшествия незамедлительно прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы. Потерпевший смог описать грабителя и указал полицейским направление, в котором тот скрылся.

Спустя всего несколько минут 33-летний житель города Колы был установлен сотрудниками полиции и задержан. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области