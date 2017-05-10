В Кировске полицейскими раскрыта кража со взломом

10 Мая 2017 года, 20:03

КИРОВСК/ 10 мая - В полицию города Кировска с заявлением о краже принадлежащих ему инструментов и инвентаря стоимостью около 3 тысяч рублей обратился житель города, 1969 года рождения.

На место происшествия к принадлежащему ему подсобному помещению по ул. Ленинградская выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего, а также выяснили, что проникновение было совершено путем разбития стекла на двери. Они изъяли следы рук и обуви предполагаемых злоумышленников. Отпечатки были сопоставлены с данными, хранящимися в оперативных базах органов внутренних дел. Часть из них совпала с имеющимися сведениями.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух местный жителей, 1999 и 1998 года рождения, один из молодых людей был ранее судим за хищение чужого имущества.

Злоумышленники позже признались в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенное имущество изъято в ходе обыска и возвращено владельцу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: VistaNews.ru