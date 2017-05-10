Директор ООО «Зенит» выплатит 200 тысяч за работу без лицензии

10 Мая 2017 года, 17:10

МУРМАНСК / 10 мая/ БИ-ПОРТ – Директор ООО «Зенит» Виктор Клочко признан виновным осуществлении незаконной предпринимательской деятельности при ремонте кораблей Северного флота. Незаконное обогащение составляло свыше 129 миллионов рублей. Дело рассматривалось в Октябрьском суде Мурманска. Пресс-секретарь суда Инна Желонкина рассказала «Би-порту», что подсудимому назначен штраф в размере 200 тысяч рублей согласно пункту «б» части второй статьи 171 УК РФ.

Напомним, у ООО «Зенит» 30 октября 2013 года истекла лицензия, разрешающая производить ремонтные работы вооружения и военной техники. Однако деятельность Общество не остановило, а напротив заключило новые договора на ремонт кораблей с центром судоремонта «Звездочка». Тогда Клочко посчитал, что лицензия является бессрочной и не требует продления.

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.