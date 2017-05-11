В Оленегорске сотрудники полиции раскрыли кражу имущества

11 Мая 2017 года, 17:53

ОЛЕНЕГОРСК/ 11 мая - В полицию города с заявлением о краже из его квартиры ул. Бардина ноутбука «Леново» стоимостью 22 тысячи рублей обратился 42-летний житель Оленегорска.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать мужчину, имевшего доступ в квартиру, периодически бывавшего в него в гостях.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за кражу местного жителя, 1981 года рождения, который позже признался в содеянном. Подозреваемый рассказал полицейским, что он воспользовался невнимательностью хозяина и тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, чтобы совершить кражу ноутбука. Технику планировал продать.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, похищенное имущество изъято. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области