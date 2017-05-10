Житель Умбы угрожал убийством двум девочкам

11 Мая 2017 года, 09:56

УМБА/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – В Терском районе будут судить мужчину, угрожавшего двум девочкам убийством. Уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ направлено в суд.

9 марта текущего года нетрезвый житель Умбы проходил по дворам жилых домов, где заметил двух девочек 2003 года рождения. Дети разговаривали и смеялись.

«Подумав, что девочки смеются над ним, Миронов достал имеющийся у него предмет, внешне похожий на огнестрельное оружие – пистолет, ствол которого направил в сторону девочек, выражая намерение произвести выстрел», - сообщили в прокуратуре Мурманской области. Угрозу девочки восприняли буквально.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одновременно прокурором района в суд направлено два исковых заявления о взыскании с Миронова в пользу несовершеннолетних потерпевших денежной компенсации причиненного им морального вреда.

Фото: VistaNews.ru