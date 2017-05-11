Мурманчанин сдал угнанный автомобиль на металлолом

11 Мая 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор местному жителю, обвиняемого в хищении чужого имущества. Как сообщили в прокуратуре, Иван Стороженко проник в салон автомобиля ВАЗ-2107, завёл его, доехал до пункта приема лома цветных металлов, где сдал похищенный им автомобиль на утилизацию, а полученные за автомобиль денежные средства потратил по собственному усмотрению.

«На момент совершения преступления уже имел уголовный опыт и был судим за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище, а так же употреблял психотропные вещества», - сообщили в ведомстве.

Суд приговорил Стороженко к 3 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: WiWeb.ru