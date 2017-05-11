Апелляция не помогла пьяному водителю из Умбы избежать тюрьмы

11 Мая 2017 года, 12:05

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Алексей Постоев, не согласившись с приговором суда по его делу, подал апелляционную жалобу в Кандалакшский суд. Его заявление было рассмотрено: проверялись материалы дела, изучался приговор, однако районный суд согласился с позицией обвинения и оставил приговор без изменения.

Напомним, в декабре прошлого года мужчина был повторно задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в состоянии опьянения. Свою вину он полностью признал, но настаивал на наказании, которое не было связано с лишением свободы.

По решению суда Алексей Постоев проведет в колонии строгого режима восемь месяцев.

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