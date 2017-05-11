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Главная » Криминал » Молодые люди избили водителя хлебовоза в Мурманске
 
 
 
 
11 Мая 2017 года, 12:30

Молодые люди избили водителя хлебовоза в Мурманске


МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – На мужчину, 1993 года рождения, заведено уголовное дело по факту угона автомобиля пекарни. В прошлую пятницу около магазина по улице Копытова четыре человека избили водителя фургона, развозившего хлеб, после чего угнали грузовой автомобиль. По факту причинения телесных повреждений сейчас проводится проверка – пострадавший был доставлен в больницу.

Молодые люди около шести часов утра увидели, что водитель фургона зашел в магазин, не заперев дверь машины. Они воспользовались моментом и стащили из нее буханку хлеба. Вернувшись из магазина, мужчина сделал им замечание, в ответ его начали избивать.

«Согласно показаниям пострадавшего в основном избивал один молодой человек, 1991 года рождения. Он безработный, был судим за кражу и хулиганство. По результатам медицинского заключения о степени тяжести полученных водителем травм в отношении данного жителя Мурманска может быть возбуждено уголовное дело», – пояснила «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

Другой молодой человек в это время сел за руль автомобиля и попытался уехать, однако не справился с управлением, и врезался в ограждение. Именно ему предъявлено обвинение в угоне. Сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, ранее он также был судим за причинение вреда здоровью.

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