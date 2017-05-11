Житель Оленегорска обвиняется в мошенничестве и вымогательстве

11 Мая 2017 года, 13:12

ОЛЕНЕГОРСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Оленегорский суд будет рассматривать уголовное дело в отношении Алексея Бондаренко и Артема Фатерина. Местные жители долгое время занимались вымогательствами с угрозой применения насилия, а также осуществляли мошенничество на территории города. Им предъявлено обвинение по части третьей статьи 159 и части первой статьи 163 Уголовного кодекса.

В прокуратуре раскрыть обстоятельства преступлений отказались, сказав, что в настоящий момент обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае с вымогательством фигурирует сумма в размере 200 тысяч рублей, также Артем Фатерин выступал в качестве пособника Бондаренко в одном из эпизодов. Они пытались незаконным путем оформить кредит на приобретение автомобиля.

«По другим эпизодам Бондаренко проходит один, в одном из них он взял у гражданина денежные средства в крупном размере, якобы для решения вопроса через адвоката с правоохранительными органами о смягчении наказания за совершенное преступление», – рассказали «Би-порту» в прокуратуре Оленегорска.

Обвиняемые раскаялись и полностью признали свою вину.

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