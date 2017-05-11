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Главная » Криминал » Троим фигурантам дела о взрыве в питерском метро предъявили обвинения
 
 
 
 
11 Мая 2017 года, 13:40

Троим фигурантам дела о взрыве в питерском метро предъявили обвинения


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Троим фигурантам уголовного дела по факту взрыва в петербургском метро предъявлено обвинение в «террористическом акте».

Всего по делу проходит 10 человек. В настоящий момент обвинение в теракте и незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств предъявили только Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову.

«Остальным соучастникам обвинение будет предъявлено в ближайшее время, – заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. – Продолжается отработка связей каждого из них. В рамках расследования следователи СК России дадут всестороннюю правовую оценку преступным действиям всех лиц, причастных к событиям в санкт-петербургском метрополитене, квалифицировав их в соответствии с нормами Уголовного кодекса».

Взрыв произошел 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате погибли 16 человек. Еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было заложено на станции метро «Площадь Восстания», но было обезврежено.

Фото: rurik-l.livejournal.com

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