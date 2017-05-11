В Мурманске полицейские задержали подозреваемую в хранении наркотического вещества в особо крупном размере

11 Мая 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 11 мая - В областном центре сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску стало известно о том, что неработающая, ранее многократно судимая местная жительница причастна к обороту запрещенных веществ на территории города.

За подозреваемой установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-летнюю женщину у дома по улице Калинина и доставили в отдел полиции. У нее в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят бумажный сверток с находящимся внутри светлым порошкообразным веществом.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Эксперт ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установил, что подозреваемая хранила смесь, содержащую в своем составе наркотические средства героин, 3-метилфентанил, 6-моноацетиломорфин, общей массой 0,4759 грамма, что является особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом до пятисот тысяч рублей. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области