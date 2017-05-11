Оленегорский подросток получил условный срок за множественные хищения

12 Мая 2017 года, 09:36

ОЛЕНЕГОРСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ - В Оленегорске вынесен обвинительный приговор в отношении подростка, который совершил пять хищений чужого имущества, в том числе с незаконным проникновением. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Несовершеннолетний в период с марта по сентябрь 2016 года совершил на территории города пять преступлений, в результате которых было похищено различное имущество потерпевших, в том числе спортивный инвентарь, мобильные телефоны, денежные средства. Три преступления осужденный совершил совместно с другими несовершеннолетними, которые к моменту совершения преступлений не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.