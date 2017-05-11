По факту незаконной ловли краба в Лиинахамари возбуждено уголовное дело

12 Мая 2017 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Природоохранная прокуратура Мурманской области взяла под надзор ход расследования уголовного дела по факту незаконной добычи камчатского краба.

Надзорный орган также признал законным постановление о возбуждении ПУ ФСБ уголовного дела по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства в местах нереста и на миграционных путях к ним, отмечают в областной прокуратуре.

Сообщается, что инцидент произошёл 11 апреля. Сотрудники погрануправления обнаружили на причале в Лиинахамари самоходное транспортное плавающее средство с подвесным лодочным мотором. Рядом с лодкой находился мешок с 56 секциями конечностей камчатского краба, а также с одним целым крабом. При этом документы, подтверждающие законность вылова обнаруженных водных биоресурсов, отсутствовали.