В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота наркотики и боеприпасы

12 Мая 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 12 мая - Сотрудникам областного управления наркоконтроля стало известно о причастности ранее судимого жителя Оленегорска, 1979 года рождения, проживающего в Мурманске, к незаконному обороту наркотиков. За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий оперативники совместно с коллегами из Первомайского отдела полиции задержали подозреваемого в автомобиле, припаркованном возле принадлежащего ему гаража по проспекту Кольский.

В ходе обследования гаража полицейские обнаружили и изъяли прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом, а также сверток из белой бумаги и пластиковую колбу с порошкообразным белым веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое в пакете наркотическое вещество является метамфетамином массой 0,0927 грамма, в свертке и колбе находился амфетамин массой 0,2855 грамма.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску нашли в гараже 20 спортивно-охотничьих патронов к охотничьим ружьям, пригодных для стрельбы, что подтвердила проведенная экспертиза.

Задержанный пояснил полицейским, что наркотики хранил для личного употребления, а патроны несколько лет назад нашел в лесополосе и оставил в гараже, при этом достоверно зная, что хранение боеприпасов незаконно.

По фактам в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Оленегорска возбуждены дела по ч.1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: AP