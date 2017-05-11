Избивший знакомого северянин получил 2,5 года колонии

12 Мая 2017 года, 11:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Терского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении северянина, обвинявшегося в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в начале февраля этого года. Мужчина встретил своего знакомого, и вместо они направились в квартиру обвиняемого, где начали распивать алкоголь. Позже, на почве личной неприязни обвиняемый избил потерпевшего кулаками и ногами, в результате чего здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

В ходе судебного заседания подсудимый своей вины не признал и пояснял суду, что потерпевший был избит не им, а другим находящимся в квартире человеком. Однако суд, оценив совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, обоснованно пришел к выводу о виновности мужчины в совершении преступления.

«По предложению государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

Фото: Twitter