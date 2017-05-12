Северянка, не проверив информацию, перевела деньги мошенникам

12 Мая 2017 года, 19:30

МУРМАНСК/ 12 мая - В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества.

Северянка рассказала полицейским, что с аккаунта знакомой, зарегистрированной в одной из социальных сетей, ей пришло сообщение с просьбой одолжить на несколько дней 3500 рублей. Знакомая указала расчетный счет, на который необходимо перевести деньги.

Потерпевшая, не проверив информацию, перевела денежные средства посредством услуги «мобильный банк». Позже выяснилось, что знакомая с просьбой о займе к ней не обращалась, а ее страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области