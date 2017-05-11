Олег Жданов требует возместить моральный вред за незаконное уголовное преследование

12 Мая 2017 года, 11:48

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманском областном суде прошло первое заседание по делу Олега Жданова. Федеральное казначейство оспаривает решение Октябрьского суда, который постановил возместить указанному лицу моральный вред за незаконное уголовное преследование по пяти статьям УК.

«Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел данное заявление Жданова. 31 марта 2017 года было вынесено решение об удовлетворении его требований, 10 апреля со стороны Федерального казначейства поступила жалоба на вынесенное решение, материал был отправлен в Областной суд», – рассказала «Би-порту» пресс-секретарь Октябрьского суда Инна Желонкина.

Получить оперативный комментарий Мурманского областного суда не удалось. Во сколько Жданов оценил свои моральные страдания, не сообщается.

Напомним, в 2012 году в ночном клубе «Пурга» произошел конфликт между посетителями и работниками охраны, завершившийся перестрелкой. Было возбуждено уголовное дело по 20 эпизодам, Олег Жданов проходил по делу как главарь группировки. В результате обвинения были предъявлены 11 фигурантам, из которых за решёткой оказались только пятеро. Во время расследования уголовного дела Жданов находился в Норвегии.