В Заполярном полицейские задержали наркосбытчика

12 Мая 2017 года, 15:41

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 12 мая - Сотрудникам уголовного розыска и группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по г.Заполярный ОМВД по Печенгскому району стало известно, что ранее не судимый безработный житель Заполярного, 1990 года рождения, причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские установили наблюдение за подозреваемым. В ходе специальных мероприятий на улице Бабикова полицейские задержали его в момент сбыта запрещенного вещества и доставили в отдел полиции. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.

Экспертом установлено, что задержанный сбыл гашиш массой около грамма.

По данному факту следователем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Житель Заполярного задержан в порядке ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области