Девять мурманчан стали фигурантами уголовных дел о поддельных справках

12 Мая 2017 года, 13:11

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Ленинского округа Мурманска направила в суд девять уголовных дел в отношении местных жителей, незаконно приобретавших заключения предварительного медицинского осмотра с ложными сведениями. Справки мурманчане приобретали, чтобы предъявить своим работодателям при приеме на работу.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье «Использование заведомо подложного документа». В прокуратуре отмечают, что за совершение данного преступления может грозить штраф в размере 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет или же арест на срок до 6 месяцев.

Фото: VistaNews.ru