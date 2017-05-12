Сотрудники ДПС получили условный срок за своеобразную терапию

12 Мая 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Вынесен приговор в отношении сотрудников ДПС Кандалакши, которые поочередно нанесли удары ногами 36-летнему мужчине.

«Прибывшие на место происшествия инспектора, не приняли должных мер по оказанию первой помощи пострадавшему, находящемуся в беспомощном состоянии. Они, явно превышая свои должностные полномочия, стали наносить удары по различным частям тела гражданина, пытаясь таким образом привести его в чувство. В результате неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов потерпевшему причинены телесные повреждения», – комментируют в Следственном комитете по Мурманской области.

Судом они признаны виновными по пункту «а» части третьей статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должности на государственной службе сроком также на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: fedpress.ru