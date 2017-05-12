В отношении бывшего директора снежногорского предприятия возбуждено уголовное дело

12 Мая 2017 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Директор муниципального предприятия Снежногорска, путем заключения договора купли-продажи реализовал закрепленное на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество остаточной стоимостью более 48 миллионов коммерческой организации за 3 миллиона 670 тысяч рублей. При этом следственным комитетом выявлен факт того, что на расчетный счет предприятия было перечислено только около 201 тысячи. Оставшаяся часть денежных средств была зачтена взаимозачетом за аренду снежногорской компанией аналогичного имущества у юридического лица.

В отношении бывшего руководителя возбуждено уголовное дело по части первой статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий».

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в помещениях муниципального предприятия, администрации ЗАТО Александровск, а также в организации – участника сделки по купле-продажи и юридического лица, производившего оценку имущества, – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк. – Проводятся необходимые следственные действия, также решается вопрос о назначении и проведении полного комплекса необходимых экспертиз».

Фото: VistaNews.ru