Вынесен приговор «Североморским боксерам»

12 Мая 2017 года, 15:55

МУРМАНСК / 12 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд вынес приговор членам организованной преступной группировки «Североморские боксеры». Большая часть из них отправится в ВК общего режима.

«Демченко осужден на два года и пять месяцев по части второй статьи 330 УК, Виеру по аналогичной статье получил два года, Губарь – два года и четыре месяца. Летуновский осужден на пять лет и шесть месяцев», – рассказали «Би-порту» в Мурманском областном суде.

Отбывать срок в колонии-поселении будет Комаров. Он получил три года по второй части статьи 330 УК «Самоуправство, совершенное с применением насилия». Ромодин полностью оправдан.

В 2012 году 37-летний тренер из Североморска, привлекавшийся ранее за преступления в сфере незаконного оборота оружия, создал ОПГ из местных спортсменов. Изначально в нее вошло пять человек. Они специализировались на сбыте наркотических веществ на территории столицы Северного флота и Мурманска. Следствие настаивало на том, что в их структуре действовала еще одна группа, появившаяся в 2014 году. Она занималась вымогательством и требовала у местных предпринимателей включить членов банды в состав руководителей.

Задержание преступников состоялось в октябре 2014 года, у них было изъято имущество, общая сумма которого составила свыше 12 миллионов рублей. По делу проходило шесть человек. Им инкриминировалась часть пять статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенный организованной группой», часть четыре статьи 309 «Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с причинением вреда здоровью, совершенное организованной группой с применением насилия», а также пункты «а», «б» третьей части статьи 163 УК «Вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой».

«Североморские боксеры» работали совместно с «ждановской бандой». В полиции сообщали, что группировки не только не конкурировали между собой, но и оказывали друг другу «деловую» поддержку.