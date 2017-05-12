Сотрудники полиции представились любителями наркотиков

13 Мая 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/13 мая/БИ-ПОРТ – Сотрудники полиции договорились о встрече с торговцем наркотиками. Они представились желающими приобрести зелье. Мужчина согласился продать им порошок и пригласил «покупателей» домой.

За пакет с порошком продавец попросил две тысячи рублей. Мужчину задержали с поличным, а сомнительное содержимое пакета отправили на экспертизу.

Проведенное специалистами ЭКЦ УМВД России по Мурманской области исследование подтвердило, что в пакете находится наркотическое вещество метамфетамин массой 4,8813 грамма.

В квартире 33-летнего жителя областного центра сотрудники полиции обнаружили 7 кусков вещества растительного происхождения коричневого цвета и 3 таблетки.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчина может лишиться свободы на 20 лет.