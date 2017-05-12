Попытка продать лодку с мотором обернулась денежными потерями

13 Мая 2017 года, 18:56

АПАТИТЫ/13 мая/БИ-ПОРТ - Северянин разместил объявление в сети Интернет о продаже лодки с мотором. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести товар. «Покупатель» попросил северянина сообщить данные банковской карты для перевода денег. Доверчивый житель Апатитов продиктовал мошеннику номер карты, срок ее действия, фамилию, имя и отчество владельца, а также код безопасности с обратной стороны карты. После этого с его счета были списаны 25 тысяч рублей в счет покупки на одном из интернет-сервисов.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.