Житель Апатитов впервые решился совершить кражу

14 Мая 2017 года, 09:24

АПАТИТЫ/14 мая/БИ-ПОРТ - В дежурную часть отдела полиции по г. Апатиты за помощью обратился житель города 1982 года рождения. По его словам, у него путем свободного доступа похитили мобильный телефон «Леново», стоимостью 4 тысячи рублей. Мужчина пояснил, что произошло это, скорее всего, в баре на ул. Ферсмана.

Полицейские опросили сотрудников бара в качестве свидетелей и проверили запись камеры внутреннего видеонаблюдения. В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жителя города 1988 года рождения, который позже признался в содеянном. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Подозреваемый рассказал полицейским, что воспользовался состоянием алкогольного опьянения владельца телефона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.