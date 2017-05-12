Женщина получила по голове на 8 марта

14 Мая 2017 года, 16:32

КИРОВСК/14 мая/БИ-ПОРТ – Жителю Кировска грозит два года лишения свободы за удар по голове, который он нанес своей знакомой.

43-летнюю пострадавшую 8 марта текущего года доставили в больницу. Медики сообщили о такой пациентке в полицию. Выяснилось, что женщину в разгар празднования Международного женского дня ударил по голове знакомый.

Ранее не судимый безработный кировчанин 1984 года рождения признался в совершении преступления и рассказал, что ударил знакомую по голове стеклянный стаканом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.