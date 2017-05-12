Молодому жителю Североморска грозит срок за интимную связь с несовершеннолетней

15 Мая 2017 года, 09:35

СЕВЕРОМОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске будут судить местного жителя, который вступил в интимную связь с несовершеннолетней. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, молодого человека, 1998 года рождения, обвиняют по ч. 1 ст. 134 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый по обоюдному согласию и без применения насилия летом 2016 года вступил с несовершеннолетней, не достигшей шестнадцати лет, в половое сношение. На стадии предварительного расследования ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Североморский районный суд Мурманской области. За данное преступление ему может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Фото: VladNews