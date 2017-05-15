Житель Мончегорска пойдёт под суд за кражу денег из банкомата

15 Мая 2017 года, 11:22

МОНЧЕГОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Мончегорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого местного жителя, который обвиняется в краже.

Как сообщили в надзорном органе, инцидент произошёл в марте этого года. Мужчина обнаружил и забрал себе десять тысяч рублей, лежавшие в лотке банкомата. Деньги, как выяснилось позже, забыла в автомате потерпевшая. По ее заявлению позже было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленника удалось вычислить после просмотра видеозаписи с банкомата. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также возместил ущерб потерпевшей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до двух лет, однако в данном случае также предусмотрена возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, пояснили в прокуратуре.

Фото: Ogic.ru