Четыре года колонии получил руководитель двух мурманских компаний в сфере грузоперевозок

15 Мая 2017 года, 12:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Бывший руководитель группы компаний Александр Наймушин признан судом виновным в совершении ряда экономических преступлений. Он преднамеренно привел ООО «НАИС» к банкротству путем вывода имущества на сумму более 21 миллиона рублей. Преступление было совершенно в 2014 году.

«Это повлекло неспособность указанного предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Кроме того, Наймушин, являясь собственником ООО «МурманСкан», совершил сокрытие денежных средств организации в сумме пяти миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Александр Наймушин будет отбывать наказание согласно статьям 196 и 199.2 УК. Ему назначено четыре года колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме этого, бывший владелец лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере грузоперевозок в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: fedpress.ru