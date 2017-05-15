В Кандалакше полицейские раскрыли мошенничество с купюрами банка приколов

15 Мая 2017 года, 18:00

КАНДАЛАКША/ 15 мая - В полицию Кандалакши обратилась продавец торговой точки с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что в магазине неизвестный мужчина, приобретая бутылку водки, в качестве оплаты за неё отдал продавцу купюру банка приколов номиналом 5 тысяч рублей. Продавец отдала ему в качестве сдачи 4762 уже настоящих рублей. Только после ухода покупателя женщина обнаружила, что ее обманули.

Сотрудники уголовного розыска кандалакшской полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что мошенничество с купюрой банка приколов совершил ранее не судимый житель поселка Лесозаводский, 1959 года рождения.

Оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Злоумышленник признался в совершении преступления и рассказал, что расплачиваясь пятитысячной купюрой, выпущенной банком приколов, он осознавал, что совершает мошеннические действия. Полученные в результате обмана деньги злоумышленник потратил на собственные нужды, а приобретенный алкоголь употребил. Он предлагал продавцам в разных торговых заведениях города ненастоящие денежные средства, но только в трех случаях ему удалось довести умысел до конца, так как торговые работники этих заведений не заметили, что купюры не настоящие.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

МО МВД России «Кандалакшский»