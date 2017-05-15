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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Жительницу Апатитов отправили в колонию за неудачную попытку спасти малолетнюю дочь
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 09:20

Жительницу Апатитов отправили в колонию за неудачную попытку спасти малолетнюю дочь


АПАТИТЫ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – В Апатитах вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело было направлено в суд в марте 2017 года.

В июле прошлого года женщина схватила свою семимесячную дочь за локоть, пытаясь тем самым предотвратить её падение в ванну. Своими действиями она причинила ребёнку закрытый перелом плечевой кости. Женщина о травме не догадывалась, поскольку видимых телесных повреждений на дочери она не обнаружила. Соответственно, медицинскую помощь ей не оказала.

По совокупности приговоров с учетом ранее совершенного преступления, связанного с незаконным хранением наркотических средств, подсудимой окончательно назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: twitter.com

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