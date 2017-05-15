Жительницу Апатитов отправили в колонию за неудачную попытку спасти малолетнюю дочь

16 Мая 2017 года, 09:20

АПАТИТЫ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – В Апатитах вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело было направлено в суд в марте 2017 года.

В июле прошлого года женщина схватила свою семимесячную дочь за локоть, пытаясь тем самым предотвратить её падение в ванну. Своими действиями она причинила ребёнку закрытый перелом плечевой кости. Женщина о травме не догадывалась, поскольку видимых телесных повреждений на дочери она не обнаружила. Соответственно, медицинскую помощь ей не оказала.

По совокупности приговоров с учетом ранее совершенного преступления, связанного с незаконным хранением наркотических средств, подсудимой окончательно назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: twitter.com